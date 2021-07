Sicredi União PR/SP inicia Plano Safra 21/22 com oferta de R$ 4 bi de crédito pré-aprovado

A partir desta quinta, 1 de julho, está disponível o Plano Safra 2021/2022, com R$ 251 bilhões e juros de 3 a 8,5%. O valor é 6,3% maior do que na safra atual e tem aporte de R$ 13 bilhões do Tesouro Nacional para a equalização de juros.

Pertencente ao Sistema Sicredi, que é a segunda instituição financeira que mais libera crédito rural no Brasil, a cooperativa Sicredi União PR/SP terá mais de R$ 4 bilhões em crédito pré-aprovado para a próxima safra, contemplando 10 mil produtores associados. “Estamos oferecendo valor recorde de crédito pré-aprovado para que os produtores tenham a segurança de que podem contar e recorrer à cooperativa em todo o ciclo produtivo”, comenta o gerente de desenvolvimento agro da Sicredi União PR/SP, Vitor Pasquini.

Alias, o processo pré-aprovado é uma das medidas para simplificar o acesso ao crédito rural. Inclusive o produtor poderá acompanhar o andamento e a liberação dos recursos no recém-lançado Sicredi Parceiro Rural. Por meio do aplicativo, é possível anexar documentos e manter contato com o gerente de contas para a solicitação de crédito para custeio, investimento em infraestrutura e instalações e comercialização de produtos.

Na avaliação de Pasquini, o volume de recursos do Plano Safra liberado pelo Governo Federal é positivo, ainda que especialistas defendessem um valor maior. E assim como na safra atual e era sinalizado pelo governo, os maiores incentivos são para os pequenos e médios produtores, investimentos em meio ambiente, em construção de armazéns e irrigação. “As taxas de Pronaf (agricultura familiar) e Pronamp (médio produtor) estão dentro do esperado, e tiveram alta de 0,25 e 0,5%, mesmo com a elevação num patamar maior da taxa básica de juros, a Selic. A taxa será de 3 a 4,5% para a agricultura familiar e de 6,5% para os médios produtores. Também houve reajuste em 20% na renda máxima para solicitar o crédito, o que vai aumentar a base de enquadramento. No caso de Pronaf a renda bruta anual é de até R$ 500 mil e a de Pronamp é de R$ 2,4 milhões”, explica.

Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho a 30 de junho de 2022. Na Sicredi União PR/SP o volume de crédito liberado para a safra 2020/2021 teve recorde, com mais de R$ 1,35 bilhão. Com isso, a cooperativa concedeu 26% a mais do que o projetado, cuja meta já era 30% superior à safra anterior. Para a safra 2021/2022 deverá ser registrado novo recorde em crédito.

Para acessar os recursos, os associados devem fazer a solicitação por meio do aplicativo ou procurar uma das agências da Sicredi União PR/SP, sendo que todas contam com um especialista agro.