Alvorada do Sul é exemplo para outros municípios

No último dia 18 de fevereiro, o Prefeito de Paraguaçu Paulista, Antônio Takashi Sassada, acompanhado pelo Secretário do Meio Ambiente, Camilo Plácido Vieira, estiveram em visita a Alvorada do Sul para conhecer a estrutura da coleta de resíduos sólidos e estação de transbordo, construídos recentemente no município.

Eles foram recebidos pelo Prefeito de Alvorada do Sul, Marcos Voltarelli e o Secretário do Meio Ambiente, Ever Dugolin, que compartilharam as boas práticas adotadas no município e as experiências que já tiveram.

A estação de transbordo de Alvorada do Sul foi uma alternativa criativa e custo eficiente, para resolver o problema de armazenamento do lixo sólido. Em 2010 foi criada a Lei Federal 12.305, que regulamenta o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos (Lixo Doméstico). A anos Alvorada do Sul vinha tentando resolver o problema, com a construção de aterros sanitários, o primeiro em 2011 e o segundo em 2012. As tentativas não tiveram o sucesso esperado, pela dificuldade operacional que a tecnologia exige. Para corrigir o problema, a atual administração optou pela contratação de uma empresa especializada no transporte e destinação adequada dos rejeitos.

Foram investidos cerca de R$ 172 mil na construção da unidade de transbordo municipal. O Prefeito Takashi gostou do que viu e elogiou a iniciativa que evita a contaminação do lençol freático e dá destinação correta aos resíduos. Um bom exemplo dado por Alvorada do Sul e que mostra a seriedade com que vem sendo tratado o meio ambiente no município.