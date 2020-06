Recape asfáltico continua em Alvorada do Sul

O município de Alvorada do Sul está dando continuidade ao programa de recape asfáltico em ruas do perímetro urbano. No mês de maio, novas ruas receberam o benefício, que visam, além da conservação da malha viária, uma melhor mobilidade urbana e benefício aos motoristas.

No início do ano, foram recuperadas as ruas Dr. Mário Bastos Cruz, Natal Bufalo de Moraes e Avenida Beira Lago. Os investimentos somaram cerca de R$ 350 mil através de convênios com a Caixa Econômica Federal, além de contrapartida com recursos municipais. Outros R$ 700 mil serão investidos através de recursos próprios do município, superando um milhão de reais em recape asfáltico.

Agora estão sendo finalizados os recapes das ruas Esau Silveira, o início da Rua Luiz Ribeiro, a Rua Padre José Pelegrim, além de outras que também irão receber o benefício.

Segundo o Prefeito Marcos Pinduca, “os recursos possibilitaram o recape de diversas ruas do município, com recursos de convênios assinados com a Caixa Econômica Federal, através do Programa de Planejamento Urbano do Ministério das Cidades. O município fez a sua parte, investindo um valor considerável de recursos próprios”, explicou.

A Secretaria de Obras irá continuar monitorando as ruas do município de forma a detectar as necessidades colocar as ruas no plano de trabalho. Segundo a administração, “a recuperação deve ser feita logo que os problemas começarem a aparecer. Fica mais barato e o serviço é feito mais rápido”, informaram.