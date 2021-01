Bela Vista recebe nova ambulância

Na segunda, dia 11 de janeiro, Bela Vista do Paraíso recebeu uma nova ambulância para o município que foi entregue pelo Deputado Estadual Cobra Repórter. O veículo foi recebido pelo Prefeito Fabricio Pastore (Jacaré) e os vereadores Geovani Pascoal e Rafael Palu, além de alguns secretários municipais.

O pedido para que a ambulância fosse destinada ao município foi feito pelo prefeito Fabricio e a vice Lúcia Darcin. O deputado aproveitou a ocasião para discutir sobre alguns projetos para o município. O investimento para aquisição da ambulância foi de cerca de R$ 170 mil. “O pedido foi feito antes mesmo de terem sido eleitos”, relatou Cobra Repórter.

Outro assunto tratado foi com relação a projetos para as áreas de infraestrutura e saúde, que são prioridades para o município de Bela Vista do Paraíso. O Prefeito Fabricio Pastore, o popular Jacaré, agradeceu os vereadores da bancada de apoio e ao deputado pela rapidez no atendimento ao pedido. Segundo ele, “esse é um deputado parceiro de Bela Vista. Agradecemos o pronto atendimento e vamos continuar solicitando dos deputados que tiveram votos em Bela Vista a ajuda efetiva. Para nós não importa se é deputado desse ou daquele lado. O nosso lado é o município de Bela Vista. Que venham mais recursos, projetos e veículos. Precisamos de todos”, lembrou.

