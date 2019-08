Festival Causo & Viola em Bela Vista do Paraíso prorroga inscrições

O Festival Causo & Viola, que será realizado entre os dias 17 e 19 de outubro em Bela Vista do Paraíso no Paraná, prorrogou nessa quinta-feira, dia 08 de agosto, as inscrições para grupos de moda caipira que desejam submeter composições para participar do festival.

Com a prorrogação, os interessados devem se inscrever pelo site www.causoeviola.com.br até as 18h do dia 30 de agosto de 2019. As inscrições são gratuitas, a música deve ser autoral, ter no máximo três músicos, com viola e violão (obrigatórios), sanfona (opcional) e vocal em duas vozes.

A comissão de seleção é formada por Cleber Tofolli, Diogo Agostinho Pinto, o Preferido, e Alcino Alves. Dos inscritos, seráo selecionados 20 grupos para participar do festival e haverá premiação para os cinco melhores classificados. O 1º lugar recebe 5.000,00, o 2º classificado recebe R$ 2.500,00, o 3º – R$ 1.250,00, o 4º – R$ 800,00 e o 5º classificado recebe R$ 500,00.

Além da competitiva, o Festival Causo e Viola vai promover uma palestra sobre Inezita Barroso e seu legado para a música brasileira com o nacionalmente reconhecido violeiro Paulo Freire. Além disso, contará com contação de histórias para as crianças das escolas públicas da cidade, com oficinas de viola, canto caipira e shows com grandes nomes da música sertaneja.

O Festival tem a curadoria de Cleber Toffoli. Pesquisador de música caipira, com um acervo de mais de 5.000 títulos entre discos e livros, também é produtor e apresentador do programa de rádio Voz e Viola. No ar há 29 anos, o programa ganhou o “Prêmio Rozini de Excelência em Viola Caipira” por duas vezes.

O Festival Causo & Viola faz parte do “Ciclo de Festivais da Música Raiz Sertaneja do Norte do Paraná” que conta com o apoio da COPEL, parceria com a Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso e foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná.

Mais informações podem ser obtidas no site do evento ou pelo e-mail festival.bvp@gmail.com

SERVIÇO:

Festival Causo & Viola

Quando: 17 a 19 de outubro de 2019.

Onde: Bela Vista do Paraíso, PR

Inscrições para os grupos através do Site www.causoeviola.com.br, até as 18h do dia 30 de agosto de 2019.

Facebook: https://www.fb.com/CausoViola-441232873379733/