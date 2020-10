Carreata da Alegria diminui saudade e reforça os laços entre escola e alunos em Florestópolis

Em um período tão difícil, em que se vive o distanciamento social, causado pela Covid-19, foi preciso se readequar, passando a atender estudantes à distância, porém, visto a necessidade de uma estratégia pedagógica diferente e com o objetivo de realçar os ânimos e intuito de aproximar Escola/Aluno, a Coordenação Pedagógica da SME – Secretaria Municipal de Educação de Florestópolis, desenvolveu o projeto: “Carreata da Alegria”. Projeto esse, que se tornou possível, pela pronta colaboração e empenho de todos os professores e profissionais da educação, além dos voluntários da comunidade.

Dessa forma, no dia 04/10/2020, foi realizada em Florestópolis-PR, uma carreata promovida pela SME, que envolveu toda Rede de Educação, CAIAC (Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente e a Criança) e a Cozinha Central, instituições que compõem a rede municipal de educação.

A carreata passou por vários bairros e pelo centro da cidade. Os carros foram decorados com bexigas e cartazes, professores trajados de personagens de contos infantis, e não poderia faltar pessoas caracterizadas com roupas da fanfarra da cidade, e tudo isso embalado ao som de músicas que envolveram os corações de todos, em um misto de emoção e saudade. Foram seguidas todas as orientações de segurança, propostas pela OMS, a fim de garantir a segurança dos participantes.

“Foi maravilhoso, perceber como nossos alunos, pais e professores, entenderam o momento, e puderam aproveitar para, de fato, aliviar a saudade. Emocionante demais, perceber que a educação, está além dos muros da escola”, relataram os coordenadores do evento.

O momento também homenageou a Rede de Ensino de Florestópolis, pelo considerável desempenho no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Superando o indicativo proposto pelo MEC de 6,0 e atingindo a nota 6.4. Resultado do trabalho conjunto de todos os profissionais da educação do município, nos últimos anos.

O evento, que contou ainda com o apoio da Polícia Militar, terminou de forma muito especial, com uma benção, feita pelo Pároco Manuel Joaquim Rodrigues dos Santos. A comunidade escolar e municipal, viveram momentos de emoção e alegria, sentimentos que trouxeram força e confiança, para continuar esse momento difícil, e que depois, será superado e os sentimentos continuarão vivos no dia a dia da escola.

Equipe do CAIAC

CMEI Paula di Rosa

Escola Municipal Nilson Ribas

CMEI Rei Davi

CMEI Maísa Alencar Romancin

Cozinha Central

CMEI Jovino Pereira de Brito

Escola Municipal Vitória Régia

CMEI Miguel Telles de Lima