Florestópolis substitui lâmpadas

A iluminação pública em Florestópolis continua recebendo melhorias. Várias ruas do município tiveram as antigas lâmpadas de vapor de mercúrio substituídas por modernas lâmpadas com tecnologia LED. As novas lâmpadas possuem maior tempo de vida útil, consomem menos e iluminam melhor.

Numa primeira etapa foram contempladas as Avenidas 14 de novembro, Santo Amaro e Ivone Pimentel. Também receberam as novas lâmpadas a Rua Nelsino Ravagnani e agora foram beneficiadas as ruas Venezuela e Paulo Baise.

Segundo a administração, “é uma continuidade do Programa de Melhorias na Iluminação Pública. As substituições estão sendo feitas gradativamente, dando prioridade para os locais de maior necessidade, como regiões próximas a locais públicos como o hospital, postos de saúde, escolas e praças. Esperamos no futuro, levar essas melhorias para as ruas principais dos bairros, beneficiando assim um número ainda maior de moradores”, afirmaram.