Pesquisa Jaguapitã

Pesquisa eleitoral contratada por este Jornal e registrada no TSE com número de Registro 05681/2020 mostrou os números de Jaguapitã.

Gerson Marcato, cadidato pelo partido PL, lidera as intenções de voto com 37,20% dos votos válidos. Em seguida, vem o candidato Pr. Gustavo Balconi pelo DEM, com 28,02% dos votos válidos. Logo depois vem os candidatos Edson Rodrigues, pelo PSD e o candidato Miro Vidal, pelo PT, com 24,64% e 10,14% dos votos válidos, respectivamente.

A pesquisa foi realizada no dia 04/11/2020, com margem de erro de 6,2% e nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas 250 pessoas. A pesquisa foi feita pela empresa Equações Pesquisas, Marketing e Consultoria Ltda / Arbeit Pesquisas.