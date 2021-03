Mulheres comandam Sertanópolis

Pela primeira vez na história, três mulheres ocupam os principais cargos no município de Sertanópolis. No Executivo, a Prefeita é Ana Ruth Secco. No Legislativo, a Presidente da Câmara é Leila Pissinati Gomes e, no Judiciário, a Juíza de Direito é a Dra. Karina de Azevedo Malaguido.

No dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Como este ano, devido a pandemia não é possível fazer confraternizações, nem haver aglomerações, a data foi lembrada de forma criativa. Uma palestra online foi gravada e distribuída a todos os setores da administração. A palestra foi ministrada pela assistente social e monitora da Escola de Governo, Leila Cristina Kureck. Além da palestra, também foi gravado um vídeo para todas as servidoras, lembrando a importância da data. Um outro vídeo, com algumas autoridades, como a Prefeita Ana Ruth, a Presidente da Câmara, Leila Pissinati e funcionárias públicas, fizeram homenagens ao Dia da Mulher.

Cada mulher funcionária da Prefeitura, nos departamentos e autarquias receberam uma caixa de bombons. As homenagens e os bombons das professoras foram entregues no Departamento de Educação já que as professoras, devido o decreto estadual de recesso escolar, estão trabalhando em sistema home office.

A Prefeita Ana Ruth destacou a importância da data comemorativa e a participação, cada vez maior, das mulheres na área de gestão pública. Segundo ela, “as mulheres estão presentes em setores importantes da produção, da organização e do comando em nosso país. Nós dividimos o nosso trabalho, na agricultura, nas indústrias, na educação, na saúde, com o nosso lado humano e familiar. Após a jornada de trabalho ainda encontramos forças para ajudar nas tarefas escolares de nossos filhos, na vida religiosa e social da família, nos afazeres domésticos e nos momentos de lazer. As mulheres cada vez mais ocupam o seu espaço e são reconhecidas pelo dinamismo, pela sensibilidade e pelo trabalho que move o país e o mundo”, analisou.

