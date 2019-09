Programação do Rodeio 2019 em Sertanópolis

O Rodeio acontece anualmente na cidade de Sertanópolis e é uma realização da Apae. A festa está na sua 36ª edição e irá acontecer entre os dias 31 de agosto, 01, 05, 06, 07 e 08 de Setembro.

LOCAL: Recinto de eventos da Apae.

Confira a programação completa:

Sábado – 31/08

10h às 22h – Prova de Tambor.

Show com Luccas Moura e Cristiano.

Domingo – 01/09

10h – Desfile de animais e veículos.

13h – Leilão de gado.

5ª feira – 05/09

***ENTRADA: 1kg de alimento não perecível em prol do Asilo São Vicente***

20h30 – Show Religioso Sertanejo com o Padre Periquito e participação do Pároco de Sertanópolis Valter Diniz.

Rodeio.

Show com Jorginho Brito.

6ª feira – 06/09

Entrada: R$ 20,00

Rodeio Profissional.

Apresentação de Gene Fireball – Motoqueiro Maluco.

Show com Lucca e Mateus.

Show com Fabiano Santos e Banda.

Sábado – 07/09

10h às 19h – Prova do laço.

Entrada: R$ 30,00

Abertura Oficial da 36ª Festa do Peão.

Apresentação de Gene Fireball – Motoqueiro Maluco.

Final do Rodeio Profissional.

Show com Bruna Viola.

Show com João Vitor e Samuel.

Domingo – 08/09

11h30 – Almoço Costela e Porco Fogo de Chão. (Ingressos R$ 35,00 por pessoa)

13h – Leilão de Gado. Leiloeiros: Juvaldir e Marquinhos Olímpio.

Boiada: Cia de Rodeio Rancho Jr, Carollayne, Lucas Valério e 2 Poderes.

PONTOS DE VENDAS:

– Secretaria da Escola Apae de Sertanópolis. (Rua São Paulo, 820)

– Posto Globo. (R. Sen. Souza Naves, 720)

– Stop Country. (Rua São Paulo, 544)

INFORMAÇÕES: (43)3232-1225

Clique aqui e confira o vídeo da Cavalgada que aconteceu no dia 01/09/2019. Clique!