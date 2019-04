Administração Municipal de Sertanópolis tem várias obras em andamento

A Prefeitura Municipal de Sertanópolis realmente não para. Várias obras estão sendo feitas, algumas em estágio adiantado e outras começando. A Escola Benedito Biasi Zanin está em fase final de acabamento. No local estão sendo feitas melhorias no pátio, através do calçamento com paver, muros em toda extensão da escola, cobertura ligando a escola ao Ginásio de Esportes, além de outra cobertura na entrada. Uma nova sala de aula também foi construída para atender a demanda e a procura por vagas. O investimento será em torno de R$ 330 mil. No estágio atual, está sendo finalizada a pintura das novas construções.

O CMEI Profa. Maria de Lourdes Fernandes é outro canteiro de obras. Lá estão sendo finalizadas duas novas e modernas salas de aula, que irá permitir o aumento de 40 novas vagas na creche e ensino infantil, que atende crianças de 0 a 5 anos. Os investimentos são da ordem de aproximadamente R$ 160 mil.

As escolas Luiz Deliberador e Santo Tomás de Aquino também receberão melhorias e aguardam apenas a ordem de serviço para o início das obras. No Luiz Deliberador serão investidos cerca de meio milhão de reais e na Escola Santo Tomás, os investimentos chegam a quase 100 mil reais.

Além das obras nas escolas, a Prefeitura executa ainda um novo Portal de Acesso ao Cemitério Municipal, com a colocação de paver na maioria das ruas internas do Cemitério. Nos locais onde não for possível a colocação dos paver, será feita a aplicação de concreto. O pórtico terá rampa de acesso para cadeirantes, que antes tinham dificuldades para entrar, garantindo assim a acessibilidade para todos. As obras tiveram início no final de fevereiro e possuem previsão de entrega de quatro meses.

Segundo a Divisão de Arquitetura e Engenharia da Prefeitura, haverá uma cruz iluminada com led colorido, pintura e restauração dos muros, além da troca de um portão secundário. Estão sendo investidos cerca de R$ 220 mil com recursos próprios da administração.

Outra obra em execução é a reforma e ampliação da Aterro Sanitário, com investimentos previstos de mais de R$ 230 mil, também com recursos próprios. A obra terá cerca de 210m2, com novos sanitários masculino e feminino, equipados com chuveiros, escritório da administração, uma guarita de segurança, refeitório e um pátio de manobra com cerca de 700m2, para carga e descarga do material a ser reciclado no local.

Segundo o Prefeito Tide e o vice Edson Filho que estiveram visitando as obras, “aqui iremos atender o pessoal da cooperativa de reciclagem, dando a eles melhores condições de trabalho e tornando mais eficiente o serviço de reciclagem em nosso município”, explicaram.

Haverá ainda uma área de descanso totalmente arborizada, com objetivo de proceder a recuperação ambiental de parte do local. As obras tiveram início no final de fevereiro e possuem prazo de conclusão de cerca de 180 dias.

Novo portal no cemitério.

Rampa de acesso ao Cemitério.

Além de rampa para cadeirantes (acessibilidade), o novo Portal de Acesso ao Cemitério Municipal prevê a instalação de uma cruz, iluminada por LEDs.

No aterro sanitário está com as obras adiantadas.

Tide e Edson Filho inspecionaram as obras.

O Aterro Sanitário irá abrigar a Central de Reciclagem e uma guarita será construída na entrada. Banheiros com chuveiros, refeitórios e outras instalações fazem parte do projeto.