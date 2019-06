Associação Comercial de Bela Vista finaliza Campanha do Dia das Mães

No dia 17 de maio, durante a abertura da Festa da Soja, foi realizado o sorteio da Campanha do Dia das Mães 2019 promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Bela Vista do Paraíso – Aceb. Estiveram presentes, além do Presidente da Aceb, Valdemar Rampazo, o Prefeito Municipal Edson Vieira Brene, o vice-prefeito Serjão Menck, o Presidente da Câmara Municipal, Fernandão Menck, diretores e funcionários da Aceb.

No dia 21 de maio foi feita a entrega dos 12 prêmios de mil reais cada um. A entrega aconteceu na sede da Associação Comercial e contou com a presença dos ganhadores, familiares, dos comerciantes, diretoria e funcionários da Aceb. Muitos disseram que foi a primeira vez que ganharam um prêmio. A ganhadora Edileusa Soares Viterbo, disse que “basta comprar no comércio de Bela Vista e acreditar, que seu dia de sorte vai chegar”, comemorou.

O Presidente da Aceb, Luiz Valdemar Rampazo agradeceu a todos os comerciantes participantes da campanha e os consumidores de Bela Vista do Paraíso. Segundo ele, “as campanhas do comércio de Bela Vista tem melhorado a cada dia. Isso é fruto da união e do empenho de todos”, destacou.

Confira no quadro abaixo a relação completa dos ganhadores da Campanha do Dia das Mães 2019:

1º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 01

MARCOS ANTONIO HENRIQUE

CUPOM SORTEADO: SUPERMERCADO PEG PAG



2º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 02

GILSON MARCOS FAVARÃO

CUPOM SORTEADO: SUPERMERCADO BELA VISTA

3º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 03

EDILEUSA SOARES VITERBO

CUPOM SORTEADO: RONNI MODAS

4º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 04

KARLA KRISTINE DE BRANCO

CUPOM SORTEADO: PURO JEANS

5º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS Nº 05

JOÃO DE RESENDE COSTA NETO

CUPOM SORTEADO: POSTO IPIRANGA

6º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 06

ANDRÉIA SANTA CLARA

CUPOM SORTEADO: TOP LINE

7º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 07

ANTONIO ANTUNES

CUPOM SORTEADO: SUPERMERCADO PEG PAG

8º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 08

GENÉSIO TRAMONTINA

CUPOM SORTEADO: SUPERMERCADO BELA VISTA

9º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 09

FÁBIO WILIAN TONIN

CUPOM SORTEADO: DEPÓSITO SÃO JOSÉ

10º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 10

ROBERTO CARLOS ASSIS

CUPOM SORTEADO: BELAQUÍMICA

11º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 11

ADRIANA CRISTINA BORGES

CUPOM SORTEADO: TOP LINE

12º Prêmio

1 VALE COMPRAS DE MIL REAIS N° 12

JOSEFA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

CUPOM SORTEADO: A CARINHOSA CONFECÇÕES