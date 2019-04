O “trevo” de entrada da cidade, em Jaguapitã está praticamente finalizado, mas um detalhe chama a atenção: Cadê os tubos?

Meses atrás, no início das obras, chamava a atenção de quem passava pelo local, a longa fila de tubos a espera de serem utilizados. Provavelmente serviriam para coletar as águas pluviais, levando-a para um local distante. No entanto, é possível ver que não há sinal de obras que tenham servido para colocação dos tubos e foi feita apenas a captação em dois pontos no “trevo”, que encaminham as águas das chuvas para uma caixa d’água, construída ao lado do “trevo”. Por sinal, o trevo não passa de um puxadinho do que era o antigo trevo, menor. Não foi feita nenhuma trincheira, viaduto ou passagem de nível, que aumentaria a segurança no local. A obra apenas proporciona melhor visão do trânsito e espaço para conversão. No entanto, os veículos ainda continuam cruzando a rodovia.

Nossa reportagem entrou em contato com a Ouvidoria do DER solicitando informações sobre o desaparecimento dos tubos, mas, até o fechamento desta edição não recebemos esclarecimentos. Vamos acionar também o MP.