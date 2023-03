Projeto piloto ajuda na triagem visual dos alunos

Mais um projeto inédito chegou para contribuir com a melhoria do processo de ensino e aprendizagem em Jaguapitã. É o Projeto Olhar Jaguapitã, cuja principal atração é o robozinho Adam, um equipamento que auxilia na triagem visual dos alunos.

O Adam Robô é um equipamento que realiza testes de visão de forma simples e eficaz. Através de um aplicativo, é possível coletar dados no momento do teste e realizar a triagem visual de forma precisa e rápida. O objetivo é, através da prevenção, identificação e correção de problemas visuais em educandos matriculados na Rede Municipal de Ensino da Educação Básica, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos alunos.

O Projeto Olhar Jaguapitã também estende a ação para idosos com idade igual ou acima dos 60 anos. Após a realização do teste rápido, caso seja encontrada alguma anomalia ou problema, a pessoa, seja aluno ou idoso, é encaminhada para um oftalmologista, onde será feito um diagnóstico mais preciso. Segundo o Prefeito Gerson Marcato “O robô Adam aponta alguma falha ou problema, de forma rápida e eficaz. Caso a pessoa tenha algum problema, o aplicativo que faz parte do projeto, detecta e a gente encaminha para um especialista que vai medir o tamanho do problema. Isso adianta os exames e a pessoa vai ser tratada de forma direcionada para o seu caso específico”, explicou.