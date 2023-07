Arraiá Municipal de Jaguapitã

Nos dias 16 e 17, Jaguapitã promoveu o animado Arraiá Municipal, organizado pela Prefeitura Municipal, no Espaço Thaeme. Aconteceram apresentações da Quadrilha Os Farofeiros, Quadrilha da Terceira Idade, Apresentação da Quadrilha Remix, de Prado Ferreira e apresentações das escolas municipais, com coreografias animadas e coloridas.

O Arraiá ainda teve barracas de alimentação que levaram quitutes típicos da época. No dia 16 aconteceu a apresentação de Fabiano Santos e sua banda. No dia 17, a animação ficou por conta de Matheus Souza. O Prefeito Gerson Marcato agradeceu a todos os envolvidos na festa. Segundo ele, “queremos expressar nosso profundo agradecimento a cada um que contribuiu para o sucesso desses dois dias repletos de alegria e animação. A organização foi impecável, os colaboradores incansáveis e as maravilhosas apresentações fez o público vibrar. Também queremos mencionar o importante trabalho da Polícia Militar, dos seguranças, dos bombeiros e da equipe da ambulância, da Saúde, que garantiram a segurança e o bem-estar de todos os presentes. Juntos, celebramos a tradição, a cultura e a união de Jaguapitã”, encerrou.

