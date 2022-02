Jaguapitã recebe novo compactador de lixo

No último dia 09 de fevereiro, o município de Jaguapitã recebeu um caminhão compactador de lixo, zero quilômetro, no valor de R$ 360 mil. O equipamento foi viabilizado pelo Deputado Estadual Tercílio Turini, que garantiu os recursos, através de uma emenda parlamentar para a aquisição do caminhão.

O Prefeito Gerson Marcato esteve em Curitiba para a entrega do veículo, juntamente com o vice-prefeito Jean Carlos da Silva e o Presidente da Câmara, Paulino de Mello. Na cerimônia de entrega dos veículos estavam presente o Governador Ratinho Júnior, o Secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, além do Deputado Tercilio Turini e demais autoridades. O caminhão irá contribuir para a redução do volume de resíduos coletados. Segundo o Prefeito Gerson Marcato, “o repasse desse caminhão compactador de lixo para nossa querida Jaguapitã é mais um resultado da parceria com o Deputado Tercílio Turini, com a prefeitura e o Governo do Estado”, destacou. “O investimento representa a soma de esforços do Governo do Paraná e a Assembléia Legislativa, que possibilitou levar para Jaguapitã um veículo pesado, totalmente equipado para melhorar o serviço de coleta de lixo. Isso é bom para o meio ambiente, para as condições sanitárias, refletindo na boa saúde e na qualidade de vida dos moradores”, salientou Turini.