Alunos de Rancho Alegre voltam as aulas com uniformes completos

No último dia 13 de fevereiro, centenas de alunos, acompanhados pelos seus pais, estiveram no salão da Igreja Matriz de Rancho Alegre para receberem os novos uniformes para o ano letivo de 2022, entregues pela Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal. Além dos uniformes, os alunos também receberam as apostilas do Sistema Etapa de Ensino, relativas ao primeiro bimestre escolar.

Além de padronizar os alunos, a concessão de materiais e uniformes refletem em benefícios financeiros aos pais, já que não precisaram investir dinheiro nesse sentido.

A Secretaria de Educação resumiu o sentimento durante o evento: “É uma atitude que aquece o coração. Foi um momento importante para todos nós que idealizamos, através do investimento feito pela Prefeitura Municipal. Continuaremos trabalhando muito para oferecer uma educação cada vez melhor para todos nossos alunos”, observou.

A intenção do município de Rancho Alegre é proporcionar o bem-estar dos seus estudantes, pois os uniformes promovem a igualdade e elevam a autoestima das crianças, facilitando o processo de aprendizagem e também a motivação para os alunos frequentarem as aulas. Os uniformes são completos: Possuem shorts masculino e feminino, camisetas, agasalhos de inverno, com calça comprida, meias e tênis.

Fotos: Facebook da Prefeitura Municipal.