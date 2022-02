Alunos de Sertaneja e Paranagi recebem material e uniformes completos

Foram entregues, no último dia 04 de fevereiro, 735 kits de uniformes escolares, mais materiais escolares, kits de higiene pessoal para prevenção do Covid-19, totalizando cerca de R$ 300 mil reais, para todos os alunos das Escolas Municipais e CMEI’s – Centro Municipal de Educação Infantil de Sertaneja e do distrito de Paranagi.

Os kits foram completos, com mochila, material escolar (cada série com materiais diferentes, de acordo com a necessidade), tênis, meias, kit de higiene com álcool gel, copo de água e material individualizado. Os pais ficaram contentes. Segundo Kauane Santos, mãe do pequeno João Gabriel, aluno do Pré I, “não é a primeira vez que recebemos. Se não me engano, é a terceira ou quarta vez. Antes do Prefeito Jamison não era dado. É um material de qualidade, com shorts, calças, camisetas e tudo mais. Para nós, pais, é uma ajuda e tanto. Temos que levantar as mãos para o céu, pois a crise está difícil e essa ajuda é muito importante”, disse. A amiga Simone Francisca Américo, mãe da Bruna Vitória da Silva concordou com Kauane. “Agradecemos a Deus pela ajuda”, completou.

A entrega de Paranagi aconteceu no período da manhã. A tarde foi a vez de Sertaneja. Estavam presentes a Secretária de Educação, Josiane Maganha, o vice-prefeito Valdecir Martins (Galego) e os vereadores Pardinho, Fábio Pimenta, Maike Andrade e João Paulo.

O vereador Fábio lembrou a importância da vacinação, que proporcionou o retorno das aulas presenciais. “Sinto-me honrado com a entrega dos kits e uniformes escolares, pois estamos fazendo o bem. É uma forma de retribuir a arrecadação do município”, ponderou. O vereador Maike Andrade disse que janeiro é um mês difícil. “É importante pois não é apenas o material. O kit tem tênis e uniforme completo”, observou. Pardinho lembrou que, com os materiais e uniformes, “todos são iguais. Acabou a discriminação”, sintetizou. O vereador João Paulo disse que o Prefeito Jamison queria uma revolução na educação, com ensino de qualidade. “Precisamos enaltecer toda a equipe da educação, que se empenharam para que essa entrega fosse possível”. Ele lembrou ainda que, no primeiro ano, a administração fez a entrega de materiais escolares. No ano seguinte, os uniformes foram acrescentados “e agora, no terceiro ano, está sendo oferecido o material completo. Até com tênis”, observou.

O vice-prefeito Galego disse que o kit escolar é muito importante. “Muitos pais não tinham condições de comprar para todos os filhos. Desde 2017 a administração vem valorizando a educação e os alunos de Sertaneja. Isso só foi possível pela parceria com a Câmara Municipal que aprovou o projeto”, destacou.

O Prefeito Jamison Donizete disse que estava feliz em poder proporcionar o benefício para os pais e alunos. “Durante nossa trajetória, muitos queriam colocar pedras em nosso caminho, mas poucos ajudam tirar, alfinetou. É preciso ter maturidade para fazer o melhor para o povo. Além do material, dos kits, também reformamos as escolas. São ações que separam Sertaneja antes de 2017 e Sertaneja depois de 2017. Foram muitos anos sem reformas nas escolas. Esse é o papel do político e o povo deve fazer uma análise do querem no futuro”, afirmou.

O Prefeito também anunciou o congelamento da taxa de iluminação pública e um desconto de 15% na taxa do lixo. “A prefeitura não foi feita para ter lucro. Tudo isso é fruto do imposto que pagamos”, ponderou. Jamison também lembrou a parceria com a Câmara Municipal e os 70 anos de Sertaneja, que serão comemorados em 2022.

Em entrevista com a Diretora Josiane Maganha, ela lembrou que, no final do ano passado, “não houveram casos de covid em sala de aula. A vacina salva”, destacou. Para a volta das aulas presenciais serão observadas todas medidas de prevenção sanitárias, tais como, máscara para todos os alunos, professores e funcionários, álcool em gel no kit escolar, álcool na entrada, desinfecção das carteiras e cadeiras, distanciamento físico e demais medidas protetivas.

