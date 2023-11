Rancho Alegre conquista 3º lugar na Super Copa Litoral de Futsal

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Sertanópolis promoveu o 2º Torneio Regional de Basquete, com várias equipes da região inscritas. O evento foi realizado no último dia 04 de novembro, no Ginásio de Esportes Amilton Teixeira Martins (Teixeirão).

A Prefeita Ana Ruth Secco estava presente e fez a entrega da premiação. A equipe vencedora foi Porecatu Basquetebol, que disputou a final contra a equipe do CDKS de Sertanópolis. Na terceira colocação ficou o time da Geração Basquete, também de Sertanópolis.

Segundo o Secretário de Esportes, Eduardo Parreira, “a pedido da Prefeita Ana Ruth, a Secretaria de Esportes tem procurado diversificar as modalidades esportivas. Antes o foco principal era futebol e futsal, principalmente na categoria masculina.

Hoje existe uma gama enorme de atividades esportivas, favorecendo todos aqueles que gostam do esporte, tanto nas categorias masculinas, como femininas. Estamos dando atenção para o Futebol de Campo, Futebol Suíço, Futsal e outros esportes, como vôlei, basquete, futebol e vôlei de areia, skate, esportes aquáticos, através dos Jogos da Natureza, ciclismo e muito mais. Estamos fazendo o nosso trabalho e contamos com o apoio incondicional da administração municipal, através da Prefeita Ana Ruth Secco”, explicou.