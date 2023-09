Governador assina recursos para Rancho Alegre

O Governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou, no último dia 04 de setembro, os contratos para liberação de mais de R$ 44,6 milhões pelo Programa Asfalto Novo, Vida Nova a dez municípios do Paraná. Do total liberado no início de setembro, cerca de R$ 43,7 milhões serão investimentos feitos com recursos do Governo do Estado e R$ 947 mil serão investimentos feitos pelos próprios municípios como contrapartida.

Os recursos serão usados para pavimentar todas as ruas, construir calçadas com acessibilidade e instalar iluminação em Led nas áreas urbanas. Foram contemplados os municípios de Lunardelli, Honório Serpa, Pinhalão, Pranchita, Rancho Alegre, Santo Antônio do Paraíso, Japira, Nova Aliança do Ivaí, Lindoeste e Paula Freitas.

Em nossa região, Rancho Alegre, irá receber mais de R$ 1 milhão pelo programa. Durante a assinatura dos convênios, o Prefeito Fernando Coimbra estava acompanhado pelo vice, Flávio Henrique Pereira (Flavinho) e o deputado Cobra Repórter. Segundo ele, “Esse é um programa fantástico do Governo do Estado que, agora, Rancho Alegre está sendo beneficiado.

É a expansão com investimentos em infraestrutura. Esse convênio com os municípios traz uma vida nova para a população, melhora a mobilidade e a qualidade de vida. Com essas obras, a população vai parar de sofrer com poeira, barro e buracos”, destacou o deputado Cobra Repórter.

O Prefeito Fernando Coimbra disse que o programa estadual irá acabar com as ruas de chão. “100% dos moradores da cidade terão acesso a ruas de qualidade, com boas calçadas”, afirmou Fernando Coimbra.

Os municípios também precisarão fazer a compensação de CO2 das obras, com plantio de árvores nativas através do programa Paraná Mais Verde, do Instituto Água e Terra (IAT). Uma nova etapa do programa está sendo preparada pelas equipes técnicas, para atender, desta vez, municípios com até 12 mil habitantes.

Carlos Massa Ratinho Júnior com o Prefeito Fernando Coimbra o vice Flávio Henrique Pereira, e o Deputado Cobra Repórter.