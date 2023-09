Adiantadas, obras no Parque Industrial aguardam asfalto

As obras de pavimentação asfáltica do Parque Industrial Amilton Teixeira Martins em Sertanópolis estão em ritmo acelerado. A infraestrutura está em andamento e já foram concluídas as obras de drenagem (galerias pluviais) e uma boa parte do meio-fio e calçadas com acessibilidade também foram feitas.

Estas são as últimas etapas antes da pavimentação asfáltica em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, também conhecido como asfalto de rodovia. As obras são uma parceria entre o Governo Federal, Governo Estadual e a contrapartida do município. Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 3.700.000 milhões. O Parque Industrial Amilton Teixeira Martins foi adquirido pelo ex-prefeito Reinaldo Ramos Reis em 2001 (Lei Municipal 1.155), ou seja, a cerca de 22 anos. Desde então, poucas industrias se instalaram, devido à falta de regularização fundiária. Somente no mandato da Prefeita Ana Ruth Secco o Parque Industrial foi feito a regularização Fundiária de Interesse Especial.

Com a documentação em mãos, foi possível conseguir os projetos tanto do Governo Federal, como do Governo Estadual, para os recursos necessários visando a pavimentação. Os governos não liberam recursos se a documentação não estiver em nome do município.

Agora, com liberação dos terrenos, foi dado início a tão sonhada pavimentação asfáltica. Antes, porém, eram necessárias as obras de base, que a infraestrutura pede. Entre elas, as galerias pluviais, calçadas com acessibilidade e meio-fio. Era a etapa mais demorada. A pavimentação agora é rápida, pois as máquinas trabalham em ritmo acelerado e a infraestrutura já está pronta. Em poucos dias, teremos a pavimentação concluída, depois de 22 anos de espera. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns à atual administração.