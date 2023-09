Em sua primeira edição, Expo Alvorada mostra potencial

Entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro, aconteceu em Alvorada do Sul, a 1ª Expo Alvorada 2023. O evento marcou a inauguração de um ciclo de grandes acontecimentos no Centro de Eventos Bruno Gustavo de Lemos Bazoni, recentemente construído.

Nas quatro noites, grandes shows de nível nacional levaram um público de 43.695 pessoas, segundo dados oficiais. A entrada, embora não fosse obrigatória, era um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. Foram arrecadadas cerca de 12 toneladas de produtos, que serão destinados a entidades filantrópicas do município, como os Vicentinos, a Casa do Pão, Asilo Sagrada Família e a Cooperativa da Coleta Seletiva.

Os shows, foram uma atração à parte. Passaram pelo palco, duplas de renome nacional, como Bruno e Marrone, Ícaro e Gilmar, Bruno e Barreto e João Bosco & Vinícius, que levaram o público a loucura, cantando seus maiores sucessos.

O rodeio teve etapas da Liga Nacional de Rodeio, com montarias em touros e o Circuito Safra Nova, com montarias em cavalos. O campeão em touro representará Alvorada do Sul no rodeio de Barretos, em 2024. A premiação chegou a R$ 60.000,00. A Expo Alvorada foi considerada a melhor etapa de rodeio do Estado do Paraná, atrás apenas de Colorado, um evento tradicional na região. Segundo os organizadores, “Alvorada tem tudo para se tornar um dos três melhores eventos do gênero no Estado”, afirmaram.

Cerca de 6 milhões de reais foram movimentados durante a Expo Alvorada e no comércio da cidade, calculam os organizadores. 21 expositores de diversas atividades empresariais estavam presentes, entre eles, revendedores de camionetes, implementos agrícolas, barcos, roupas e botas. No total, 78 empresas patrocinaram o evento, gerando renda e divulgação para todos, uma vez que a Expo Alvorada alcançou o sucesso esperado. Para se ter uma ideia, somente a Praça de Alimentação teve 1.800 m2 de área coberta, com as mais variadas opções de alimentos e bebidas.

Foram vendidos 90 camarotes na área Vip, com a venda de 1.200 pulseiras para acesso nos camarotes, nas quatro noites. Com todo esse público, a segurança foi reforçada e contou com a presença de forte efetivo da Polícia Militar, Batalhão de Choque e Rotam. Foram mais de 60 agentes, além de uma Delegacia Móvel da Polícia Civil, 20 bombeiros civis e mais de 60 seguranças particulares.

As empresas organizadoras do evento foram as experientes HB Rodeio e a Top3 Produções. Não ocorreram nenhum fato envolvendo a infraestrutura montada, nem problemas de ordem técnica, logística ou equiparado.

O estacionamento oficial ficou a cargo da Apae de Alvorada do Sul.

Na abertura oficial, na noite de 31 de agosto, diversas autoridades do Estado e região compareceram. Estavam presentes os deputados federais, Marco Brasil (inclusive na locução), Pedro Lupion, os deputados estaduais, Alexandre Curi e Tiago Amaral, os prefeitos Jacaré (Bela Vista do Paraíso), Ana Ruth Secco (Sertanópolis), Gerson Marcato (Jaguapitã), Luzia Harue Suzukawa (Tamarana), Onício de Souza (Florestópolis) Sgto. Samuel (Pitangueiras), Edmar Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão e Pres. da AMP – Associação dos Municípios do Paraná, um grande número de vereadores, inclusive de cidades vizinhas e outras autoridades da cidade e região.

O Prefeito Marcos Voltarelli estava acompanhado da esposa, Ivany e o vice-prefeito Luiz Garcia. O Deputado Estadual Alexandre Curi saudou a todos e enalteceu o empenho do Prefeito Pinduca em promover um evento de excelente nível. O Deputado Estadual Tiago Amaral disse: “Somos pé vermelho e não há nada que valorize mais a festa do peão, o rodeio. Essa é a nossa cultura”, concluiu. Pedro Lupion, deputado federal destacou a importância da festa. “É um momento de festa e de alegria pela volta do rodeio a Alvorada”, afirmou.

O Prefeito Marcos Voltarelli disse que o fato do resgate da festa é muito importante para a Alvorada do Sul. “Agradeço aos vereadores que apoiam nossa administração, aos secretários e a comissão organizadora. Foi com muito esforço que conseguimos realizar essa festa. Que seja uma festa da família, com shows de nível nacional. Obrigado meu Deus por permitir estar aqui hoje junto com vocês e realizar essa grande festa para o povo de Alvorada do Sul”, concluiu.

Um elevador para cadeirantes

foi construído. Organização impecável.

Arena montada no Centro de Eventos de Alvorada teve público recorde todas as noites e várias autoridades na abertura oficial.

A dupla Bruno e Marrone foi recepcionada pelo Prefeito Marcos Voltarelli e a esposa Ivani. O Pres. da Comissão Organizadora, Alessandro Bufalo e a esposa Danielli também levaram um abraço aos cantores. Shows de renome nacional agradaram a todos.

Todas as noites, recorde de público. Na abertura, o Prefeito Pinduca agradeceu os visitantes, vereadores e autoridades: “Sucesso total”.

Praça de alimentação e expositores de vários ramos comerciais e industriais estavam presentes. O Rodeio, em touros e cavalos teve validade nacional.

As bandeiras, tradicionais em rodeios foram conduzidas por cavaleiros e amazonas. Ao lado, os peões em touro e cavalos.

Amigos prefeitos e autoridades foram prestigiar a abertura da Expo Alvorada. Nas fotos, Pedro Lupion (Federal, Tiago Amaral e Alexandre Curi (Estadual) e os prefeitos Jacaré (Bela Vista do Paraíso), Vereador de Alvorada, Marquinho Tanajura, Gerson Marcato (Jaguapitã), Luzia Suzukawa (Tamarana), Ana Ruth Secco (Sertanópolis) e o Padre Antônio Acir.

Shows de sucesso nacional:

Quinta, 31 de agosto: Bruno e Marrone. Sábado, 02 de setembro: Bruno e Barreto.

Sexta, 01 de setembro: Icaro e Gilmar. Domingo, 03 de setemro: João Bosco e Vinícius, recepcionados por Ulysses e sua esposa Rayane, Pinduca e Ivani e a filha Aline.

Quem não foi perdeu. E quem foi, quer voltar ano que vem. Alvorada entrou no circuito dos grandes rodeios do Paraná.