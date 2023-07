Sertaneja prepara profissionais para o turismo

Com a perspectiva de inauguração, em breve, do empreendimento Hard Rock Hotel Ilha do Sol, o município de Sertaneja largou na frente e já prepara novos profissionais para o boom do turismo na região. Em parceria com o Senac, a Prefeitura de Sertaneja deu início a um curso de Garçom, com a qualificação profissionais de 25 alunos.

O curso teve início no último dia 22 de junho e o encerramento será em meados de setembro, com aulas de segunda a sexta-feira. O objetivo do curso é a capacitação profissional para a geração de emprego e renda, nos empreendimentos hoteleiros e turísticos da região. Com carga horária total de 240 horas, estão previstos a organização do ambiente e os processos de trabalho em salão e bar, com carga horária de 36 horas. Também está no currículo do curso, o controle e organização de estoques em salão e bar, com 36 horas de carga horária. As orientações de como atender clientes no setor de alimentos e bebidas terá duração de 60 horas de carga horária, enquanto os clientes, vão utilizar 84 horas de carga horária.

Os conteúdos do curso se referem ao Projeto Integrador Garçom, ofertado pelo Senac. Além do curso de garçom, a Prefeitura, também em parceria com o Senac dará início ao curso de auxiliar de cozinha, com 20 vagas, no período de 03 de julho a 26 de setembro. Também será um curso de qualificação profissional, com vários conteúdos.

A Prefeitura de Sertaneja juntamente com o Senac estão oferendo cursos para a geração de empregos. O Prefeito Jamison falou sobre a importância do curso.