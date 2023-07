Premiação da Semana do Meio Ambiente

No dia 26 de junho, durante uma sessão especial na Câmara Municipal de Jaguapitã, foi finalizado o Projeto “Reciclar é cuidar de nossa geração e das gerações futuras”. Essa iniciativa foi realizada em parceria com a Câmara Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente e administração municipal.

O objetivo principal era promover a conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente e ressaltar a importância dos recursos naturais para a sobrevivência e o desenvolvimento da sociedade.

Um concurso foi promovido, envolvendo os alunos do Ensino Fundamental, que deveria fazer uma redação e da Educação Infantil, que ficou encarregada de fazer um desenho alusivo ao tema. A cerimônia de premiação aconteceu na sessão especial da Câmara Municipal. Foram premiados dois alunos de cada escola e CMEI.

Para a premiação, foram escolhidos dois alunos de cada categoria e a sessão especial contou com a presença do Prefeito Gerson Marcato, a Secretária de Educação, Scheila Morezi, a Secretária do Meio Ambiente, Fernanda Georgetti, o Presidente da Câmara Marcelo da Farmácia, demais vereadores, pais, diretores das escolas e coordenadoras das escolas e CMEIs.

Segundo o Prefeito Gerson Marcato, “foi uma noite maravilhosa, com alunos felizes pela premiação e familiares orgulhosos dos filhos. Todos os envolvidos podem ter a certeza que estamos trilhando o caminho certo em harmonia. Estamos construindo um futuro sustentável para todos”, finalizou.

