Jaguapitã realiza castração de animais

No último dia 11 de agosto, a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguapitã, realizou o Projeto Castrapet, com apoio da Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros.

A Secretária do Meio Ambiente, Fernanda Giogetti explica que o programa é uma parceria do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais. O projeto foi realizado no Espaço Thaeme Marioto, que possui as condições ideais para atender as necessidades do Castrapet, como espaço amplo e bem localizado, com todas as exigências do Governo Estadual, como água, banheiro e tenta para os tutores se abrigarem.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, “Jaguapitã já castrou mais de 250 animais por credenciamento. O programa Castrapet dispõe de 109 castrações para cães e gatos. O município acabou ultrapassando a meta e foram atendidos 113 animais, mostrando a necessidade e a quantidade de animais que precisam de atendimento”, ponderou.

Com recursos próprios, a Prefeitura de Jaguapitã tem procurado castrar animais de rua e de famílias de baixa renda, para evitar a explosão populacional dos animais, o que poderia criar um sério problema de zoonose.

Durante a execução das castrações, o programa recebeu a visita do Assistente Operacional do IAT, Paulo Pereira da Silva. O Castrapet é o Programa Permanente de Esterilização da Cães e Gatos, promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), com apoio das prefeituras, que busca o controle populacional de cães e gados e a prevenção de zoonoses. A meta é que, até o final de 2022, ocorra a castração em pelo menos 60% dos municípios paranaenses. O programa encontra-se no terceiro ciclo, onde serão atendidos 219 municípios, com investimentos de cerca de R$ 10,7 milhões.

Prefeito Gerson, vice-prefeito Jean Carlos e a Secretária do Meio Ambiente, Fernanda Giogetti

Prefeito Gerson Marcato observando com atenção como é feito o procedimento

Secretária do Meio Ambiente, Fernanda Giogetti e Paulo Pereira da Silva, Assistente Operacional do IAT

Projeto Castrapet teve seus mascotes. Na foto, junto com Fernanda Giogetti

Os mascotes foram a grande atração do evento.