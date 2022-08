Prefeitura de Sertanópolis faz recape em toda área central

A Prefeitura Municipal de Sertanópolis está realizando o recape em micropavimento da maioria das ruas da área central da cidade. No primeiro lote foram realizados cerca de 60 mil m2 de recape, no valor aproximado de R$ 604 mil. No segundo lote, a área será de 46.500 m2, com investimento que chegam a 400 mil reais. Com as melhorias, estão sendo investidos aproximadamente 1 milhão de reais na manutenção.

O Secretário de Administração, Bruno Brócoli, informou que as melhorias estão sendo realizadas pelo Consórcio Cindepar, que possui caminhões usinas próprios para esse tipo de trabalho. “Existe uma diferença entre o micropavimento que está sendo aplicado e do recape que foi feito anteriormente. Dessa vez, a espessura do recape é maior. O anterior variava entre 0,8 a 1,0 cm. Agora o micropavimento que está sendo aplicado é mais que o dobro, entre 1,5 e 2,0 cm. Possui uma durabilidade maior”, afirmou.

Já a prefeita Ana Ruth Secco informou que, “a partir do ano que vem, algumas ruas dos bairros também serão contempladas com a melhoria. Não esquecemos dos bairros. É que o centro possui maior fluxo de trânsito e houve um desgaste maior”, concluiu.