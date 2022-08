Castração animal em Rancho Alegre

Teve início em Rancho Alegre o primeiro programa de castração animal realizado pela Prefeitura Municipal, na história do município. Foram mais de 40 animais castrados e, no próximo mês, com a vinda do programa Castrapet, a ser realizado pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal, outros 150 animais serão castrados.

A castração é uma medida muito eficaz no controle populacional de cães e gatos, principalmente os animais de rua. É uma forma de evitar que animais, principalmente filhotes, sejam abandonados nas portas de clínicas veterinárias, OGNs de proteção animal ou nas ruas, criando um sério problema de zoonoses, que acabam levando um trabalho extra à administração pública. Com a castração, a vida do animal é prolongada, proporcionando uma qualidade de vida melhor.

Os machos devem ser castrados para evitar fugas, o constrangimento de cães machos se agarrando nas pernas e braços de visitas, a marcação de território (xixi fora do lugar), agressividade e tumores testiculares. Já as fêmeas devem ser castradas para evitar o acasalamento indesejável, principalmente quanto se tem um casal de animais de estimação. Evita o cancro nas glândulas mamárias na fase adulta e a “piometra”, uma grave infecção uterina, em fêmeas adultas, evita o cio e o aumento do número de animais de ruas.

A Prefeitura de Rancho Alegre irá divulgar o local e a data para o cadastramento de animais a serem castrados. A preferência será dada para famílias de baixa renda, que estejam cadastradas na Assistência Social.

Além da castração, os animais receberam um chip para monitoramento.