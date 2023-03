Gaeco atua na região

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu, no último dia 14 de março, nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de intimação de medidas cautelares na Operação Rota 303.

As operações apuram possíveis envolvimentos de policiais militares na apropriação indevida de equipamentos eletrônicos oriundos do Paraguai. As ordens para investigação foram expedidas pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Curitiba, as ordens judiciais foram cumpridas com o apoio da Corregedoria Geral da Polícia Militar em endereços nos municípios de Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Sertanópolis, Uraí e Sertaneja.

As investigações sobre o caso tiveram início após a análise de informações contidas em aparelho de telefone celular de um policial rodoviário que foi alvo da Operação Imperium, deflagrada em maio de 2021 pelo Gaeco e voltada a desarticular organização criminosa do ramo de jogos ilegais que atuava em diversos municípios paranaense e no estado de São Paulo.

Nos registros foram identificadas tratativas de venda de produtos oriundos do Paraguai que teriam sido subtraídos pelos policiais durante o atendimento de uma ocorrência de tentativa de roubo. Os bens indevidamente apropriados pelos agentes públicos (produtos eletrônicos), valeriam cerca de R$ 115 mil. Os policiais investigados pelos atos ilícitos que, se confirmados, podem confirmar crime de peculato, atuavam na Polícia Rodoviária Estadual e na Força Ambiental do Paraná. O Juízo Criminal também impôs aos suspeitos a proibição de manter contato com testemunhas e demais investigados, por qualquer meio de comunicação (contato pessoal, telefônico, por meio eletrônico ou virtual). Entre os envolvidos está um vereador de Sertanópolis. Além dele, um servidor estava lotado na Polícia Rodoviária Estadual e outros três eram da Polícia Ambiental. Atualmente, dois ainda estão trabalhando na corporação e outros dois estão na reserva da PM.

Foram apreendidas uma arma e dinheiro numa das casas investigadas. A Corregedoria Geral da Polícia Militar afirmou que “não compactua com o desvio de conduta de nenhum de seus integrantes e atua para contribuir com a identificação da verdade dos fatos”, resumiram. A ação recebeu o Nº 0003376-31.2023.8.16.00013