PR 445 tem obras de recuperação iniciadas

A PR 445, que liga Londrina a Mauá da Serra teve problemas de rachaduras e afundamento do acostamento, devido um bueiro danificado. As obras devem durar uma semana e a Política Rodoviária Estadual está ajudando a orientar o tráfego.

O trecho danificado fica no Km 52, próximo à Irerê, distrito de Londrina, na região norte. O local sofreu rachaduras e recalque no acostamento na semana passada. O DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná executou serviços emergenciais de preenchimento do dano, com CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, visando evitar infiltração da água de chuva. Foram feitas análises no local, que identificaram que a origem do dano teria sido causada por um bueiro rompido, devido às fortes chuvas que vem caindo na região. O dispositivo de drenagem não escoou adequadamente a água da chuva, levando a danos no talude do aterro do local, com a consequente rachadura e afundamento do acostamento.

Os serviços estão sendo executados pela empresa responsável pela duplicação do trecho, concluído em 2021 e ainda em período de garantia do contrato. O bueiro deve ser substituído, feita nova terraplenagem do aterro e nova pavimentação no acostamento demolido. O trecho está em meia pista no local, com sinalização de emergência e apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná.