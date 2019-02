Moinho Globo reúne 150 participantes em convenção de vendas

O Moinho Globo realizou nos dias 30 e 31 de janeiro, sua Convenção Anual de Vendas. São 150 participantes reunidos no Hotel Boulevard, em Londrina, para dois dias intensos de trabalhos, apresentações, planejamento e treinamentos.

Na programação do evento, destaque para a abertura realizada pela vice-presidente Paloma Venturelli – que abordou os principais resultados da empresa no ano de 2018, alcançando um crescimento de 10% em vendas -; e para o palestrante Márcio Miranda, especializado em vendas e negociação, que compartilha com o time comercial do Moinho todo seu conhecimento e experiência. Além de apresentações sobre temas variados, entre eles mercado de trigo, farinhas e aditivos, tendências de consumo e estratégia digital.

Segundo a vice-presidente Paloma Venturelli, a questão da transformação digital é uma das metas para este ano. “Neste sentido, a empresa acaba de lançar um Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) via Whatsapp para atender tanto os clientes do mercado de transformação – como padarias, restaurantes, casas de massas, pastelarias – quanto o consumidor final”, exemplifica. Ela completa que, de modo geral, o clima é de otimismo para o ano, com uma expectativa de maior estabilidade na economia e consequente aumento nas vendas. “Nossa expectativa é que esta convenção seja realmente um marco”, finaliza.