Programa de melhorias das estradas rurais

A execução de um grande programa de melhorias e revitalização das estradas rurais de Primeiro de Maio, mantido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Transporte, desde o início da gestão, chegou esse mês a mais duas importantes vias da zona rural do município.

A estrada da Belavistinha e do Limoeiro, caminhos para muitas chácaras e condomínios às margens da represa, unidades granjeiras e por onde escoa uma grande quantidade de grãos, receberam cascalho, novas lombadas e dispositivo de escoamento e armazenagem de águas pluviais (caixas d’água).

No início de abril, a prefeita Bruna Casanova, acompanhada pelos secretários Preto Motoca (Viação e Transportes) e Roberto Galiardo (Fazenda), fez uma visita a frente de trabalho e tomou um café da tarde com os servidores que executam a obra. “Nós estamos fazendo esse importante trabalho com recursos próprios, pois sabemos a importância que é mantermos nossas estradas rurais em boas condições” disse a prefeita.

Na Belavistinha mais de 4,5 km de estradas estão sendo revitalizados e o secretário Preto Motoca espera que em até quatro dias o serviço seja completado. Já a Estrada do Limoeiro foi totalmente empedrada.