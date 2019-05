Sicoob Ouro Verde anuncia resultado de 16 milhões, em 2018

No dia 22 de abril ocorreu a AGO (Assembleia Geral Ordinária) do Sicoob Ouro Verde. Na ocasião, o diretor executivo Emerson Ferrari apresentou o balanço geral da cooperativa, que registrou crescimento de 23% em seu resultado, em 2018.

Entre os indicadores, que já haviam sido anunciados nas pra assembleias que rodaram o norte pioneiro do Estado, nas últimas semanas, destaque para o resultado de 16 milhões que será compartilhado com os cooperados, o aumento superior a 30% no patrimônio líquido e do crescimento de 18% nas operações de crédito, feito arrojado em meio a um cenário econômico de recessão.

Recentemente, o Banco Central aprovou a alteração da razão social do Sicoob Norte do Paraná para Cooperativa de Poupança e Crédito Ouro Verde – Sicoob Ouro Verde. A mudança na denominação foi solicitada depois que a cooperativa, que tem sede em Londrina (PR), concretizou a união com o Sicoob Amapá durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em fevereiro.

A expansão foi o foco do discurso do presidente do Conselho de Administração do Sicoob Ouro Verde, Sr. Rafael de Giovani Netto, durante a AGO. Segundo ele, mesmo em um ano de oscilações na economia e na política nacional, o Sicoob Ouro Verde alcançou suas metas fechou 2018 com 34.828 cooperados e 292 colaboradores alocados nos 28 pontos de atendimento. “O plano para os próximos anos é a inauguração de cinco novas agências no Amapá e pelo menos 17 no estado de São Paulo, que marcarão a chegada da cooperativa na capital e no interior do Estado”, afirma.

Para o presidente, os números positivos e a expansão da singular, demonstram a confiança dos cooperados. “Estamos muito felizes com nossos resultados. O objetivo agora é melhorar os serviços, ampliar a rede de atendimento e continuar somando esforços para crescer coletivamente. Temos uma bela fatia do mercado financeiro a conquistar e temos condições, capacidade e arrojo para isto”, conclui.

Assembleia Geral Ordinária Siccob Ouro Verde – 22 de Abril