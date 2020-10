Sicredi realiza sorteio especial de R$ 500 mil em outubro, mês da poupança

Em celebração ao mês da poupança, o Sicredi realizará, no final de outubro, o sorteio especial de R$ 500 mil da campanha “Poupar e Ganhar sem Parar”. Ao todo, a ação realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro distribui R$ 2,5 milhões em prêmios, em sorteios semanais de R$ 5 mil, além do grande sorteio de R$ 1 milhão no fim da ação, em dezembro. Até agora, mais de 135 associados já foram contemplados.

Com a campanha, a cada depósito de R$ 100,00 na poupança, o associado ganha um número da sorte para concorrer aos prêmios. Se as aplicações forem na modalidade poupança programada, quando o poupador autoriza, todos os meses, o depósito de forma automática em sua poupança, as chances dobram com dois números da sorte para concorrer. A visualização dos cupons e a conferência dos ganhadores da campanha estão disponíveis no site da promoção<https://www.sicredi.com.br/promocao/poupareganharsemparar/>.

“Para muitas famílias, o planejamento financeiro começa com a poupança. É importante incentivar o hábito de economizar em prol da realização de metas traçadas a médio e longo prazos. E a poupança é uma excelente opção para este objetivo. Dá previsibilidade ao investidor, não tem taxas ou impostos e ajuda a fortalecer a cultura de economizar com frequência e constância. Além disso, ter uma reserva financeira ajuda em períodos de incertezas econômicas, como o que enfrentamos agora”, analisa a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França.

Recordes e desenvolvimento

De acordo com o Banco Central, a captação líquida da poupança registrada em agosto foi oito vezes maior que a verificada no mesmo período de 2019. O resultado foi o mais alto já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1995.

Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o Sicredi registrou mais de R$ 1,8 bilhão em captação entre os meses de março e agosto. Na instituição, a opção pela modalidade beneficia o associado e as comunidades. “Os recursos geram incremento no crédito da cooperativa incentivando o apoio aos negócios locais e fomentando o desenvolvimento regional. Um círculo virtuoso que começa com o associado, que desenvolve planejamento financeiro, e continua impactando todo o entorno”, comenta Adriana.

Os associados que investem em produtos do Sicredi ainda se beneficiam com a distribuição de resultados, de acordo com o volume de negócios realizados com a instituição financeira cooperativa. “Além da poupança, o Sicredi possui outras modalidades destinadas a diferentes perfis de investidor. O importante é iniciar o hábito de poupar, de preferência com a modalidade mais tradicional entre os brasileiros, que continua se mostrando segura e a preferida entre os associados”, finaliza a gerente.

