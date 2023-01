Presidente da Assembleia Legislativa recebe Associação de Jornais

Fico honrado em receber representantes da Associação dos Jornais Interior do Paraná. Eles são responsáveis por levar informação séria e de forma ágil a todos os cantos do nosso Estado.

Agradeço a visita do presidente da ADJORI-PR, Cidenei Cristian Allebrandt do Jornal A Folha do Sudoeste, vice-presidente da ADJORI e diretor-geral do Jornal Novo Tempo, Sérgio Jonikaites e tesoureiro da Associação e diretor-geral do Jornal União, Elízio Siqueira.