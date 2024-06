Diretor do Jornal da Cidade é vice-presidente da Associação dos Jornais

No último final de semana, dia 10 de junho, no auditório do Hotel Foz Plaza, em Foz do Iguaçu, aconteceu o 28º Congresso da Adjori Paraná, com a eleição da nova diretoria da entidade. A chapa única, denominada Aramis Gorniski, fundador in memoriam do Jornal Tribuna Regional, da Lapa

Participaram do congresso, além dos jornais associados, o Secretário de Estado da Comunicação, Cleber Mata, a Diretora de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná, Kátia Chagas e o representante do Governado Carlos Massa Ratinho Júnior, o radialista Jotapê.

Foram proferidas várias palestras de interesse dos jornais, como o uso da IA – Inteligência Artificial, informações sobre a Lei Eleitoral, tendências transformadoras para os veículos locais e rodas de debates sobre assuntos pertinentes aos jornais.

A chapa ficou assim constituída:

Presidente: Cidenei Cristian Allebrandt (Alemão), do Jornal A Folha do Sudoeste de Palmas.

Vice-presidente: Getúlio Soares, do Jornal da Cidade de Sertanópolis.

Tesoureiro: Waldiclei Barbosa, do Jornal O Popular, de Araucária

2º Tesoureiro: Carlos César Martine, do Jornal O Trombeta de Capanema.

Secretário: Moacir Luiz Gouchert, do Jornal Gazeta de Palmeira.

2º Secretário: Sinuê Giacomini, do Jornal Folha de Palotina.

Conselho Fiscal: Ciro Ivatiuk (Jornal Hoje Centro Sul, de Irati), Douglas Júlio Dias (Jornal Rio Mafra Mix, de Rio Negro) e Marcelo Soares da Silva (Jornal O Pioneiro, de Santa Fé).

Os membros suplentes do Conselho Fiscal são: Luiz Marcelo Fedeger (Jornal Impacto Paraná, de Curitiba), Márcia Moskado (Jornal Folha do Norte, de Bandeirantes) e Luiz Veroneze (Jornal da Fronteira, de Barracão)

O Conselho de Ética foi formado por Paulo Augusto Costa (Jornal Gazeta da Cidade, de Arapongas, Sérgio Jonikaites (Jornal Novo Tempo de Santa Isabel do Oeste), Elizio Siqueira (Jornal União Metropolitana, de Campina Grande do Sul), Nilton César Pabis (Jornal Folha de Irati), Waldiclei Barbosa (O Popular, de Araucária), José Antônio Rodrigues Costa (Jornal Noroeste de Nova Esperança) e Germano Oliveira (Jornal Folha de Campo Largo).

A nova diretoria possui planos ambiciosos, no sentido de fortalecer a imprensa regional, juntamente com os portais de cada jornal.

Jornalista Getulio Soares entrega brindes ao Secretário de Estado da Comunicação, Cleber Mata, ao lado da Secretária de Comunicação da Assembléia, Kátia Chagas e o Pres. reeleito, Cidenei Allembrandt (Alemão).

Nova diretoria da Adjori eleita. O Diretor do Jornal da Cidade é o novo vice-presidente.