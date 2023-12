Alvorada do Sul anuncia Show da Virada e lança 2ª Expo Alvorada 2024

O município de Alvorada do Sul anunciou o show da Virada do Ano, tradicional festa da região. O evento será animado pela da dupla de renome nacional, Rick e Renner.

Outro grande espetáculo será a queima de fogos, considerada a maior da região. A virada do ano acontece na Avenida Beira Lago e irá contar com uma estrutura gigantesca, que vem crescendo a cada ano.

A cidade já é conhecida em toda região por proporcionar uma grande festa da virada de ano. Como sempre, a estrutura de segurança e conforto será ainda mais reforçada, devido a grandiosidade do evento.

O município também lançou a 2ª Expo- Alvorada 2024. O Prefeito Marcos Voltarelli (Pinduca), disse em entrevista que “a cada ano procuramos melhorar os eventos do município de Alvorada do Sul. Desta vez não será diferente. Sempre após os shows, reunimos a comissão organizadora e verificamos onde podemos melhorar para o próximo ano. Acreditamos que, a cada ano, as apresentações são cada vez melhores, com artistas conhecidos nacionalmente e a estrutura sempre aperfeiçoada. Venha você também. É nosso convidado especial”, completou.

O presidente da Comissão Organizadora da 2ª Expo Alvorada, o advogado Alessandro Luis Búfalo, também confirmou as atrações deste ano. Segundo ele, “Uma das novidades será a antecipação do evento, que acontecerá entre os dias 23 e 26 de maio de 2024. Em 2023 a 1ª Expo aconteceu entre 31/08/2023 a 03/09/2023”, observou. Bufalo complementou: “o evento de 2024 foi antecipado por alguns motivos como disponibilidade de agenda dos artistas e de outros profissionais do rodeio de renome nacional, bem como realizar em um período do ano com menor risco de chuvas”.

Portanto, cowboys, comecem a preparar as fivelas e os chapéus. Vem aí mais uma edição da maior festa de rodeios do norte do Paraná. Entre as atrações já confirmadas estão:

Dia 23 de maio/2024: Rodeio e Show com a dupla Zé Neto e Cristiano.

Dia 24 de maio/2024: Rodeio e Show com a dupla César Menotti e Fabiano.

Dia 25 de maio/2024: Rodeio e Show com a dupla João Bosco e Vinícius.

Dia 26 de maio/2024: Finais do Rodeio e Show com dupla Maiara e Maraisa.

O evento é uma das etapas da Liga Nacional de Rodeio e do Circuito Topbulls (ambas montarias em Touro) e do Tophorse – Troféu “João Cesar Alves – Tropa Pingo D’Ouro” (montarias em cavalo).

O Prefeito Marcos Pinduca destaca a marca do turismo. “Nossa cidade (Alvorada do Sul) é a capital da pesca no norte do Paraná. Embora o município tenha perdido milhares de alqueires de terras produtivas, não ficamos lamentando. Partimos em busca de novas atividades e o turismo foi uma delas. Os loteamentos de lazer, a pesca e agora essa festa magnífica que é a Expo Alvorada. O Município de Alvorada do Sul está com sua saúde financeira absolutamente em dia, nosso hospital e UBs com médicos dando amplo atendimento, escolas com ar condicionado em todas as salas, imóveis públicos reformados, inúmeras obras em andamento, frota renovada, folha de pagamento sempre em dia, pagamento de fornecedores e prestadores de serviços em dia, etc. Ainda que algumas pessoas que não se preocupem com a cidade e com o bem estar da população critique, a 1ª Expo foi um sucesso e a próxima edição será ainda melhor”, afirmou.