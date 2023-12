Empreender desde criança

Os alunos dos 4º anos das Escolas Municipais Newton Guimarães e Paulo Freire, realizaram algumas atividades em parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, com objetivo de despertar nos alunos o interesse para se tornarem futuros empreendedores.

Empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento econômico de um país. Empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem pois é dotada de sensibilidade para os negócios, possui tino financeiro e capacidade de identificar oportunidades.

A decisão de abrir o próprio negócio muitas vezes vai amadurecendo a partir de acontecimentos pessoais e através de circunstâncias que resultam na abertura da empresa.

O JEEP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos, do Sebrae, busca disseminar a cultura empreendedora e relacionar o empreendedorismo com as atividades escolares formais, através da criatividade e inovação com uma abordagem prática de acordo com as premissas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com a aplicação de conhecimentos, técnicas e abordagens, apresentando conceitos da cultura local, estimulando o protagonismo e propondo desafios reais.

Através dos professores em sala de aula, o JEEP desperta oportunidades de trabalho pedagógico, desenvolvimento da espontaneidade e de novas descobertas, junto de estímulos e ações transformadoras.

A parceria entre o Sebrae e a Secretaria de Educação de Jaguapitá procurar formar nos alunos a consciência empreendedora.