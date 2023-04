Alvorada do Sul realiza Conferência Municipal de Cultura

No dia 30 de março, o município de Alvorada do Sul realizou a Conferência Municipal de Cultura, no Centro Cultural Manoel Palma Cano. O encontro contou com a presença da sociedade civil organizada, o Prefeito Marcos Voltarelli, vereadores, diretores, professores, estudantes e artistas do município.

Uma palestra, proferida por Marcos Savae, abordou o tema “Alvorada Criativa: A importância da implementação do Sistema Municipal de Cultura em Alvorada do Sul”. Savae é produtor cultural, mestre em Letras e foi Agente Regional de Cultura junto a Secretaria Estadual de Cultura e Universidade Estadual de Ponta Grossa. A conferência contou ainda com a presença da Diretora Criativa do Programa Regional “Entre Linhas e Cores”, a advogada e ouvidora do município de Primeiro de Maio, Thuty Benito. Após as palestras, aconteceram as discussões dos eixos.

Segundo a Secretária de Educação e Cultura, Juliana Ripol, “A Conferência é necessária para que possamos iniciar um processo de implementação do Sistema Municipal de Cultura, cujo objetivo é unificar todas as leis da cultura, a criação do Conselho da Cultura, o Fundo Municipal e o Plano Municipal de Cultura, para que possamos buscar os caminhos que auxiliem na produção da cultura e do turismo de Alvorada do Sul”, afirmou.

O Prefeito Marcos Voltarelli também compareceu à conferência e destacou a importância de implementar a cultura no município. Segundo ele, “Alvorada do Sul investe em vários setores, como a educação, obras, meio ambiente e muito mais. Não podíamos deixar de investir também na cultura e, ao lado da cultura, o turismo regional. É preciso criar uma identidade cultural em nosso município e estamos dando o primeiro passo para que se torne realidade”, disse o prefeito.