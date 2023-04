Deputados atendem pedidos de Sertanópolis

Os vereadores Glauco Ghislere e Sgto. Ercílio, juntamente com o ex-vice-prefeito Edson Filho solicitaram várias demandas para Sertanópolis e, aos poucos, os benefícios estão vindo. Um deles foi um caminhão caçamba, trucado, no valor de R$ 590 mil, conseguido através de uma emenda do Deputado Estadual Alexandre Curi. Outro benefício foi uma escavadeira hidráulica, da marca Hyundai, viabilizada através de um pedido do Deputado Federal Felipe Barros, junto ao Ministério da Agricultura do Governo Federal.

O vereador Glauco, juntamente com Ercílio e Edson Filho também conseguiram uma Spin, de sete lugares para a Missão Mãos Acolhedoras, no valor de R$ 120 mil, também conseguida graças ao empenho do Deputado Alexandre Curi. Somem-se a isso, dois ônibus escolares do Governo Federal: Um viabilizado pela Deputada Federal Luisa Canziani em 2022 e outro conseguido pelo Deputado Federal Marco Brasil, em 2023. Os dois a custo zero para o município e equipados para o transporte de cadeirantes. Ambos os veículos foram conquistados junto ao FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

No Residencial Santo Soriani, foi instalado um parquinho para as crianças, através de um pedido feito pelo Vereador Glauco Ghisleri. “Estamos sempre atentos às necessidades da cidade. Solicitamos aos nossos deputados, Alexandre Curi, no Paraná e Marco Brasil, no Congresso, aquilo que necessitamos e eles tem nos atendido. Mas não sou só eu. Nessa luta conto como o apoio do (Sgto) Ercílio e do meu amigo Edson Filho, que possui inúmeros contatos, tanto em Curitiba, quanto em Brasília. É essa união de esforços em benefício de Sertanópolis que tem conseguido atender as várias demandas, pedidos e solicitações que nos chegam. Estamos trabalhando pelo bem da nossa cidade”, afirmou.

Os vereadores Glauco, Sgto Ercílio e o ex-vice-prefeito Edson Filho em recebimento do ônibus escolar do Governo Federal.

Caminhão caçamba trucado no valor de R$590 mil

Acima temos o Vereador Glauco em uma conversa com o deputado Alexandre Curi, e abaixo o parquinho para crianças instalado no Residencial Santo Soriani.

Ex-vice-prefeito Edson Filho, deputado Alexandre Curi e o vereador Glauco.