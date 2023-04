Aumento de dengue preocupa administração

A cidade de Jaguapitã está vivenciando um aumento significativo nos casos de dengue, o que tem preocupado o setor de saúde e a administração municipal. Segundo o Prefeito Gerson Marcato, “precisamos tomar medidas urgentes para conter a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, principal vetor de doenças como a dengue, o zicavírus e a chikungunya. Por isso, é fundamental que cada um faça a sua parte e cuide do seu quintal, eliminando os possíveis criadouros do mosquito. O pessoal já sabe, mas não custa reforçar: Não deixe água parada em recipientes como baldes, pneus, garrafas, vasos de plantas, bebedouros de água, entre outros” lembrou.

Não podemos descuidar da nossa saúde e da saúde da comunidade. Um mosquito pode voar mais de 200 metros. Juntos, podemos vencer essa batalha contra o mosquito da dengue. Cuide do seu quintal e ajude a administração de Jaguapitã combater a dengue.