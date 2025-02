Alvorada do Sul recebe competição de MTB

No último dia 09 de fevereiro, Alvorada do Sul foi palco de um grande evento esportivo: o III GP Alvorada do Sul – Ranking Noroeste de MTB (Mountain Bike). A competição reuniu mais de 500 atletas e equipes de diversas cidades da região, consolidando-se como um evento de alto nível e um grande incentivo ao esporte. Autoridades locais, como o Prefeito Marquinho Gasparelli marcaram presença, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do esporte na cidade. O ranking Noroeste é um dos mais importantes circuitos de mountain bike da região, oferecendo três percursos distintos: Light, Sport e Pro. O grande diferencia da competição é a progressão dos atletas, pois os campeões das categorias Light e Sport avançam para níveis superiores a cada ano, incentivando o aprimoramento e novos desafios. Já a categoria Pro soma pontos para o Ranking Nacional, sendo exclusiva para atletas federados. Além disso, o evento conta com o Ranking de equipes, promovendo ainda mais o espírito competitivo e colaborador. O III GP de Alvorada do Sul foi um verdadeiro sucesso, reafirmando a importância do ciclismo na cidade e estimulando a prática esportiva em toda região.