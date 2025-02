Alexandre Curi assume a Assembleia de olho no futuro

A grande maioria dos prefeitos do Paraná esteve presente na posse do Deputado Estadual Alexandre Curi. Sonhando com voos mais altos, Alexandre Curi pretende usar o novo cargo como degrau, para cargos maiores. Na Assembleia, ninguém duvida que ele possui inteligência e capacidade de articulação para ir mais longe. Hábil articulador, soube se manter próximo de todos os governadores, de Requião a Ratinho, passando por Beto Richa. Montou uma base impressionante de prefeitos no interior – ninguém tem votos em mais cidades do que ele. E no Legislativo, tem a lealdade da maior parte dos deputados. Nem o nebuloso caso dos Diários Secretos abalou sua popularidade, sendo declarado inocente em todas as ações. Em sua posse, verificamos a presença de vários prefeitos da região, entre eles Fabricio Pastore (Jacaré) e o vice Jean Palu, de Bela Vista do Paraíso, Ana Ruth Secco e o vice Edson Filho, amigo pessoal de Curi, acompanhados por vários vereadores (Thiago Totti, pres. da Câmara, Reginaldo Torres, Carlos Marzola e Balu da Auto Elétrica). Também acompanharam Ana Ruth o Secretário Geral, Bruno Brocoli. Este jornal, através de seu Diretor, Getulio Soares, vice-presidente da Adjori – Associação dos Jornais do Interior do Paraná, juntamente com parte da Diretoria, estave presente. Representaram os jornais o presidente, Cidenei Cristian Allebrandt (Alemão), Jornal Folha do Sudoeste, de Palmas, Sérgio Joinetakes, Jornal Novo Tempo, de Santa Isabel do Oeste e Marcelo Soares da Silva, do Jornal O Pioneiro, de Santa Fé. A Diretoria foi recebida pelo Secretário de Comunicação do Governo do Paraná, Cleber Mata, a Secretária Keia Cristina e o diretor de publicidade, Willian dos Santos Silva.

Mesa diretora

Curi vai presidir a Assembleia ao lado da deputada Flávia Francischini (União), primeira mulher a ocupar a 1ª Vice-presidência da Assembleia, o deputado Gugu Bueno (PSD), eleito primeiro secretário e da deputada Maria Victória (PP), reeleita para a Segunda Secretaria. A chapa eleita também conta com Delegado Jacovós (PL) como segundo vice-presidente; Moacyr Fadel (PSD), como terceiro vice-presidente; Requião Filho (PT), como 3º secretário, Alexandre Amaro (Republicanos), 4º secretário; e Goura (PDT), como quinto secretário.