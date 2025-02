Paraná Pesquisas: Ratinho venceria Caiado, Ciro Gomes e Eduardo Leite

Se as eleições presidenciais ocorressem hoje, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), seria um dos favoritos para disputar um segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o que aponta o levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 18.

Segundo a pesquisa, Ratinho tem 15% das intenções de voto, ficando à frente do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), com 9,8%, e dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 6,5%, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 3,6%.

Já o cantor sertanejo Gusttavo Lima (sem partido) pontua 13% no levantamento — considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o músico fica tecnicamente empatado com o governador paranaense, que mantém a vantagem numérica na pesquisa.

Este cenário não considera uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e coloca Lula como o candidato do PT — o petista ainda lidera a corrida, acumulando 33,8% do eleitorado. Votos brancos e nulos representam 11,8% do total, e outros 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 2.010 eleitores em 162 municípios, distribuídos por todos os 26 estados e o Distrito Federal. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos.