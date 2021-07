Alvorada do Sul se prepara para aulas presenciais

Todas as escolas municipais de Alvorada do Sul vêm, a mais de um ano, recebendo algum tipo de reforma e manutenção, visando o retorno das aulas presenciais, assim que a Secretaria de Saúde e da Educação liberarem o retorno.

Algumas reformas ainda estão sendo finalizadas e o objetivo é proporcionar maior comodidade e segurança para alunos e professores, assim que a volta às aulas for possível. Devido a pandemia e a paralização das aulas, a Secretaria de Obras começou um trabalho de reforma ainda em 2020, para ter tempo hábil de realizar as reformas em todas as escolas, conciliando a disponibilidade financeira. Os investimentos chegam a cerca de R$ 250 mil, com recursos próprios do município.

O trabalho vem sendo executado através da Secretaria de Educação e Secretaria de Obras e Edificações da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul. Entre as principais intervenções estão a troca de todo telhado, forro, pintura e reformas pequenas em algumas salas das escolas municipais e CMEIs – Centro Municipal de Educação Infantil.