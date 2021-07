Praça da Bíblia: Um lugar da comunidade Sertanopolense

Quando se criou o Loteamento Amâncio Secco, em Sertanópolis, foi reservado um local que seria destinado para a construção de uma praça, visando atender os moradores em seus momentos de lazer com a família.

O tempo foi passando e houve a necessidade de melhorar e adequar o espaço para uso da população. Através do Departamento de Planejamento Urbano do município, o processo de urbanização da praça teve início.

A escolha do nome Praça da Bíblia se deu através das solicitações feitas pela população para que no local fosse mantido o conceito da antiga Praça Brasil (atual Fórum do município), onde eram realizados shows, apresentações, cultos, missas, etc.

O projeto de urbanização consiste na adequação da praça, onde foram colocados brinquedos novos, complementando com uma Academia ao Ar Livre (já existente no local), bancos, lixeiras, ponto de ônibus para as crianças que irão para a escola e os moradores que utilizam o ônibus da saúde para tratamento, exames e consultas médicas em outros municípios. Também foi realizado um completo projeto de acessibilidade ao local, tornando-o acessível a todos os moradores.

Porém, talvez o principal elemento da praça será um palco, onde poderão ser realizados shows, missas e cultos, além de apresentações artísticas e culturais. O mais novo espaço da cidade está em fase final de conclusão, bastando para tanto alguns acabamentos e, por fim, a parte do paisagismo, onde serão plantadas arvores de espécies variadas, como o Pau-Brasil, Jacarandá, ipê e quaresmeiras.

A Praça da Bíblia, no conjunto Amâncio Secco, terá além do espaço de lazer, um palco para apresentações culturais e religiosas, a pedido da população.