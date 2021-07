Uenp doa livros para a Educação de Sertanópolis

O Professor Thiago Valente, da Uenp, fez a doação de vários livros infanto-juvenis para o Departamento de Educação da Prefeitura de Sertanópolis. Para receber as doações, estavam presentes a Diretora do DME – Departamento Municipal de Educação, Graziela Fávero, Renata Rossi, fonoaudióloga do DME e Silvana Foléis, professora da Rede Municipal de Ensino.

As doações aconteceram no último dia 08 de julho, na Uenp – Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Cornélio Procópio. O professor Thiago Alves Valente, professor da Universidade, repassou as obras literárias infanto-juvenis, realizados pelo Profa. Alice Áurea Penteado Martha, docente da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Eles receberam ainda o apoio do Grupo de Pesquisa Crítica e Recepção Literária (CRELIT), da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

A diretora de Educação, Graziela Fávaro, agradeceu as doações e irá repassar para as escolas municipais de Sertanópolis. “Um belo gesto, que será muito útil para nossos estudantes”, destacou Graziela.