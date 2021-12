Cantata de Natal encanta e emociona

As apresentações do Coral Instituto União para a Vitória têm encantado associados da Sicredi União PR/SP e a comunidade em geral. Esta semana, foram duas apresentações: em Alvorada do Sul e em Londrina, no Espaço CoopConecta.

Em Alvorada, a apresentação do coral – regido pela maestrina Viviane Steiner e com as presenças das alunas Débora Saturno e Sophia Silva – foi um presente da cooperativa de crédito em homenagem aos 69 anos da cidade. Colaboradores das agências da cidade e das vizinhas Bela Vista do Paraiso e Primeiro de Maio, se juntaram à apresentação e também soltaram a voz. “A realização desse evento presencial, com várias apresentações, inclusive da Fanfarra de Alvorada, foi um momento de muita alegria para todos nós”, avalia o gerente da agência de Alvorada, Junior Gustavo da Cunha. A agência também apoiou e colaborou com a quermesse em prol da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

No espaço CoopConecta Sicredi União PR/SP, em Londrina, o coral do Instituto encantou os convidados na noite da última terça-feira. “Esta foi a primeira cantata depois de dois anos. É um momento muito especial para nós. É muito mais que uma apresentação. É uma história de superação, de dedicação. E, para nós da Sicredi, estar junto e apoiar a instituição e essas crianças faz sentido dentro do nosso propósito enquanto cooperativa, de ser comunidade, de fazer a diferença na vida das pessoas”, pontuou a gerente regional Carla Sonoda.

O casal Robson Souza e Thaize Perez Lopes, associados da agência Duque, aceitaram o convite para prestigiar a Cantata de Natal, levaram os três filhos – Heitor, Otávio e Olívia – e ficaram encantados com a apresentação. “Achamos fantástico, foi lindo e valeu muito a pena vir assistir”, disseram.

Colaboradores de Alvorada e cidades vizinhas se apresentaram.

Uma bela apresentação no CoopConecta.

Fonte: Assessoria de Comunicação.