Formatura de Agentes Comunitários

No último dia 07 de julho, o município de Alvorada do Sul formalizou a conclusão do curso de técnico em agente comunitário, a 12 servidores municipais. Desses, sete são técnicos em Agente Comunitário de Saúde e cinco são técnicos em Agente Comunitário de Endemias.

O curso é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul.

O curso foi realizado em formato hibrido, com carga horária de 1.275 horas, com doze meses de duração.

Participaram da cerimônia de conclusão do curso, o vice-prefeito Luiz Garcia, a Secretária de Administração, Marilina Rosseto Avanço Santoro, o representante da Secretaria de Saúde, Weslei Pereira, a coordenadora do setor de Atenção Primária, Paola de Lemos Bazzoni, o tutor do Programa Saúde com Agente, Eduardo de Gois e a preceptora do Programa Saúde com Agente, Beatriz Fabiano.

12 funcionários municipais receberam o treinamento de Agente Comunitário de Saúde e de Endemias.