Alvorada do Sul conta com neuropediatra na Educação

Desde outubro de 2022, o município de Alvorada do Sul deu um grande salto no que diz respeito ao atendimento na Educação. Uma neuropediatra está atendendo na Secretaria Municipal de Educação.

Diante da grande demanda e a necessidade de atendimento para alunos da rede municipal de ensino, a Autarquia de Educação de Alvorada do Sul, realizou a contratação de uma profissional para o atendimento à toda comunidade escolar.Para se ter uma ideia da importância desse tipo de atendimento, em apenas sete meses, a Neuropediatra Dra. Maria José Fabri, CRM 7762, atendeu a 175 consultas de 122 crianças da rede municipal de Educação de Alvorada do Sul. As crianças foram anteriormente avaliadas pela equipe técnica, composta por uma Psicóloga e uma Fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Educação e pelos professores das equipes pedagógicas das escolas municipais.

Segundo o Prefeito Marcos Voltarelli, “pelas estatísticas de atendimento é possível verificar a importância desse tipo de benefício que colocamos à disposição da comunidade escolar. Nossa gestão sempre esteve de olhos atentos para a melhoria da qualidade de ensino. No início do aluno fornecemos material didático e escolar para todos os alunos, uniformes, capacitação e material de apoio para os professores, tudo isso aliado a uma merenda de qualidade. Esse serviço vem complementar o trabalho, ajudando, não só fisicamente, mas agora também mentalmente nossos alunos”, resumiu.

Este serviço está sendo muito importante para várias crianças da região de Alvorada do Sul

O serviço de neuropediatria da Secretaria de Educação de Alvorada do Sul conta com profissionais competentes. Serviço inédito na região.