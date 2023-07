Visita ao Morumbi

No último dia 21 de junho, o amigo e também são-paulino, Sidnei Arruda Lourenço, conhecido pelos amigos com o carinhoso apelido de Lobinho, visitou o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Após um dia de trabalho intenso em São Paulo, pela importante empresa de Sertanópolis, a LCA Alimentos, uma das maiores geradoras de emprego do município, resolveu assistir um jogo de futebol.

Naquele noite, acontecia o jogo entre São Paulo e Athletico PR valendo pela 11ª rodada do Brasileirão Série A. O São Paulo, time do seu (e nosso) coração, venceu a partida, de virada. Os gols foram anotados por Vitor Roque (AtheticoPR) e o empate aconteceu com Gabriel Neves.

A virada saiu dos pés de Luciano. São Paulo 2 x 1 Athetico.Para marcar a visita, Lobinho tirou fotos ao lado da estátua do inesquecível Telê Santana e do estádio, antes do início da partida. Valeu, Lobinho. Somos tricolor paulista.

O sãopaulino Sidnei Arruda Lourenço (Lobinho) esteve presente na vitória do tricolor paulista por 2×1 sobre o AtheticoPR.